Food Empire Holdings Aktie
WKN: 722737 / ISIN: SG1I44882534
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12.08.2026 17:05:47
Food Empire returns to the black in H1 with US$35.4 million net profit
Its turnaround is due to broad-based revenue growth of 15% to US$315.1 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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