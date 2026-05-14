Food Empire Holdings Aktie
WKN: 722737 / ISIN: SG1I44882534
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14.05.2026 03:41:00
Food Empire shares close 4.9% higher on record quarterly revenue
It attributes the performance to growth across most markets and a stronger roubleWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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