WAREHOUSE Aktie

WAREHOUSE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 934455 / ISIN: JP3351900000

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25.06.2026 12:21:08

Food kit warehouse closure puts 290 jobs at risk

Food company Gousto says it is closing its warehouse in Spalding, Lincolnshire.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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