WAREHOUSE Aktie
WKN: 934455 / ISIN: JP3351900000
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25.06.2026 12:21:08
Food kit warehouse closure puts 290 jobs at risk
Food company Gousto says it is closing its warehouse in Spalding, Lincolnshire.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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