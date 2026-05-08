RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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08.05.2026 10:56:53
Food prices rise to highest in three years on Iran war costs
Global growers are already warning of decreasing planting areas and crop yields with costs surgingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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