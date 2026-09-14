WAREHOUSE Aktie
WKN: 934455 / ISIN: JP3351900000
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14.09.2026 06:56:54
Food redistribution warehouse opens in east London
The Big Heart Food Hub in Barking aims to deliver 10 tonnes of food to charities each week.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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