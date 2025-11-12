Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
|
12.11.2025 17:48:08
Food Stamps May Face Lasting Damage From Trump’s Halt to Funds in Shutdown
For the poorest Americans, the expected end to the longest shutdown in history has left doubt and anxiety around the benefits known as SNAP.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!