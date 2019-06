FoodChain ID übernimmt Decernis

Deerfield, Illinois und Rockville, Maryland (ots/PRNewswire) - FoodChain ID ("FoodChain ID"), ein Portfoliounternehmen von Paine Schwartz Partners, LLC und eine marktführende Plattform für technologiegestützte Lebensmittelsicherheits-, Qualitäts- und Nachhaltigkeitslösungen, gab heute bekannt, dass es Decernis LLC ("Decernis") übernommen hat, einen führenden Anbieter von Technologie- und Inhaltslösungen für Compliance, Sicherheit und Risikomanagement.

Decernis wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Washington, DC, USA, und verfügt über ein europäisches Regionalbüro in Kelkheim, Deutschland. Decernis liefert globale Compliance- und Risikomanagementsysteme und Dienstleistungen in den Bereichen Lebensmittel, Konsumgüter und Chemie. Decernis liefert Unternehmenslösungen, die sich in die Kundenprozesse integrieren lassen, um Horizon Scanning und vorausschauende Analysen basierend auf künstlicher Intelligenz, schnelle Markteinführung mit Rezepturfreigabe, Supply Chain Management und Referenzdatenbanken zu ermöglichen. Diese Lösungen bieten das umfassendste regulatorische Intelligenzsoftware-Paket auf dem Markt, das über 90.000 globale Vorschriften in mehr als 200 Ländern abdeckt.

Brad Riemenapp, Chief Executive Officer von FoodChain ID, sagte: "Decernis ist mit seinen globalen Kunden und seiner Abdeckung eine starke strategische Ergänzung zu FoodChain ID, stärkt unsere Kundenbasis und baut auf unserem globalen Profil, unserer Fachkompetenz und unserer Führungsrolle in der Agrar- und Lebensmittelindustrie auf. Mit Decernis erweitern wir unser US-Geschäft und vergrößern unser anvisiertes Portfolio um neue Technologien zur Einhaltung der Lieferkette und zur Schadensverifizierung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Decernis-Team, um das Wachstum voranzutreiben und der wachsenden Nachfrage nach Dienstleistungen im Bereich der Lebensmittelsicherheit gerecht zu werden."

Andrew (Pat) Waldo, Chief Executive Officer von Decernis, sagte: "Seit unserer Gründung haben wir uns zum Ziel gesetzt, innovative Technologien und Expertenwissen einzubringen, und haben mit unseren internationalen Regierungspartnern zusammengearbeitet, um die Produktkonformität weltweit zu unterstützen und Herstellern, Markeninhabern und Einzelhändlern die Arbeit zu erleichtern. Durch den Beitritt zur FoodChain ID werden wir die Ressourcen, die Zertifizierung, das internationale Profil und den erweiterten Kundenstamm, den wir benötigen, um unser Geschäft auf die nächste Stufe zu heben, hinzufügen."

Über FoodChain ID

Die FoodChain ID Group ist in Nord- und Südamerika, Europa und Asien ansässig und bietet integrierte Lösungen für Lebensmittelsicherheit und Lebensmittelqualität, die sich den Herausforderungen und Chancen der sich schnell entwickelnden Lebensmittelindustrie stellen. Mit einem marktführenden Portfolio an Prüf-, Inspektions-, Zertifizierungs- und Beratungsdienstleistungen für mehr als 30.000 Kunden in über 100 Ländern unterstützt die FoodChain ID Group Unternehmen bei der Bewältigung der zunehmend regulierten globalen Lebensmittelwirtschaft, die ein höheres Maß an Transparenz, Verantwortlichkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit erfordert.

Über Decernis

Decernis LLC liefert globale Lösungen für Produkt-Compliance, Sicherheit und Risikomanagement durch intelligente Technologie, intelligente Systemtechnik, Big Data Analytics und globales Know-how. Die Kompetenzen des Unternehmens, wie Horizon Scanning, Unternehmenslösungen, Supply Chain Management und Branchenexpertise in den Bereichen globale Lebensmittel-, Verbraucher- und Produktsicherheit, unterstützen Kunden dabei, komplexe Marktanforderungen und wichtige Entscheidungen zu erfüllen. Decernis verfolgt Tag für Tag die regulatorischen Entwicklungen in mehr als zweihundert Ländern.

Über Paine Schwartz Partners

Paine Schwartz Partners ist ein weltweit führendes Unternehmen für nachhaltige Investitionen in die Lebensmittelkette und ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionsmöglichkeiten in den schnell wachsenden, dynamischen globalen Lebensmittel- und Agrarsektoren konzentriert. Die Investitions-, Betriebs- und Finanzexperten des Unternehmens investieren in Zyklen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Lebensmittel- und Agrarindustrie und bieten Portfoliounternehmen einen kooperativen und aktiven Managementansatz. Weitere Informationen finden Sie unter www.paineschwartz.com.

