Foodison,Inc Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Foodison,Inc Registered präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,80 JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,31 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,98 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,74 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 32,68 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 31,62 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Foodison,Inc Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,82 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 6,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at