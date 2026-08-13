Foods Inns gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Foods Inns präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,52 INR, nach 0,960 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 1,57 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 33,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,36 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at