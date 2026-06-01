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01.06.2026 06:31:29
Foods Inns: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Foods Inns lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei 2,71 INR. Im letzten Jahr hatte Foods Inns einen Gewinn von 3,08 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 27,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,89 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,97 Milliarden INR umgesetzt.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 3,79 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 5,92 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 8,68 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 11,97 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 9,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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