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18.11.2026 06:31:28
FOOSUNG: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
FOOSUNG hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 116,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FOOSUNG ein EPS von 126,00 KRW je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 68,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 120,99 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 203,82 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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