FOOSUNG hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

FOOSUNG hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

FOOSUNG vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 93,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FOOSUNG in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 141,45 Milliarden KRW im Vergleich zu 107,12 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at