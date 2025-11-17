|
FOOSUNG stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
FOOSUNG hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 126,00 KRW. Im letzten Jahr hatte FOOSUNG einen Gewinn von -9,000 KRW je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 120,99 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 13,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 106,87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
