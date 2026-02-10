FOOSUNG stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FOOSUNG hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

FOOSUNG vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 81,22 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -732,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

FOOSUNG hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 119,25 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 110,42 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -138,550 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei FOOSUNG ein EPS von -668,000 KRW in den Büchern gestanden.

FOOSUNG hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 471,56 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 437,80 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 107,000 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 474,90 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at