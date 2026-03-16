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16.03.2026 03:47:20
Football: Afghanistan women again set to fight for future
Afghanistan's female players are used to fighting and waiting. Months after their reintroduction to internationals, they now wait on another game and must wrestle with FIFA doubling down on a country that rejected them.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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