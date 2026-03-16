16.03.2026 03:47:20

Football: Afghanistan women again set to fight for future

Afghanistan's female players are used to fighting and waiting. Months after their reintroduction to internationals, they now wait on another game and must wrestle with FIFA doubling down on a country that rejected them.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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