Afcon Holdings Aktie
WKN DE: A1CY3T / ISIN: IL0005780130
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20.03.2026 14:51:20
Football: Women's AFCON postponed at 11th hour
After weeks of uncertainty, football's governing body in Africa has announced the postponement of the Women's Africa Cup of Nations, which had been slated to start in mid-March.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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