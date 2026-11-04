Football Manager, Warhammer Survivors and More Land on Xbox Game Pass Soon

Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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04.11.2026 19:08:32
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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05.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones-Börsianer treten letztendlich den Rückzug an (finanzen.at)
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05.11.26
|Schwacher Handel: Dow Jones bricht am Nachmittag ein (finanzen.at)
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05.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zurück (finanzen.at)
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05.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
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05.11.26
|Microsoft rejects multibillion-dollar AI deal with UK’s Nscale (Financial Times)
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04.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Handel mit klaren Gewinnen (finanzen.at)
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04.11.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.at)
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04.11.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich fester (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|02.11.26
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|02.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
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|UBS AG
|29.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|31 040,00
|6,96%
|Microsoft Corp.
|473,55
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