Genesco Aktie
WKN: 851167 / ISIN: US3715321028
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29.05.2026 18:49:39
Footwear Retailer Genesco Sees Momentum Build Across Key Brands, Raises Outlook
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Nachrichten zu Genesco Inc.
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28.05.26
|Ausblick: Genesco öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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20.02.26
|Erste Schätzungen: Genesco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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03.12.25