Fox Aktie
WKN DE: A2PF3K / ISIN: US35137L1052
11.05.2026 14:18:20
For Corp. Reports Higher Adj. Earnings In Q3, Stock Gains In Pre-Market
(RTTNews) - Monday, Fox Corporation (FOX) announced its third-quarter financial results, reporting a net income attributable to the company's stockholders of $166 million, or $0.38 a share, compared to $346 million, or $0.75 a share, in the prior year.
On an adjusted basis, earnings increased to $570 million, or $1.32 a share, from $507 million, or $1.10 a share, in the previous year.
Total revenues declined to $3.994 billion from last year's $4.371 billion, mainly due to lower revenue from the advertising segment.
In the pre-market hours, FOX is trading at $58.50, up 3.36 percent on the Nasdaq.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
