|
25.07.2026 18:30:01
For Energy Investors, Is a Traditional Energy ETF a Better Bet Than Clean Energy?
Investors choosing between State Street Energy Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLE) and iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN) face a choice between low-cost traditional fossil fuel exposure and a broader, utility-heavy renewable energy basket.Both funds target the energy industry but offer fundamentally different strategies. While the State Street fund tracks the performance of large-cap energy companies within the S&P 500, ICLN focuses on global companies that produce energy from renewable sources like solar and wind. This comparison highlights how these distinct approaches impact cost, volatility, and historical returns, noting that the State Street fund has $39.5 billion in assets under management (AUM) compared to the iShares fund at $2.4 billion.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield as of the close of trading on July 23.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus der Handelswoche -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.