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29.09.2026 06:00:08
For Japan’s Young Singles, Romance Gets a Corporate Middleman
A generation exhausted by dating apps is embracing a corporate reinvention of traditional matchmaking, fueling an industry that promises a fast track to marriage.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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