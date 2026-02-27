NOW Aktie

NOW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003

27.02.2026 22:15:00

For Long-Term Growth, Buy These 3,511 Stocks Now

Many, if not most of us are in the market for promising stocks that will boost our wealth over time. It can be hard to zero in on the best ones, though -- especially if we feel we don't have the time, skills, or inclination to study the universe of stocks.Enter index funds. They tend to charge low fees if you buy them in exchange-traded fund (ETF) form. (An ETF is a fund that trades like a stock, making it easy to get in and out of.) If you invest in a good S&P 500 index fund, for example, you'll quickly be a part owner of 500 of America's biggest companies. That's powerful, as the S&P 500 and the overall stock market have notched average annual gains of close to 10% over many decades.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NOW Inc When Issued

Analysen zu NOW Inc When Issued

Aktien in diesem Artikel

NOW Inc When Issued 9,85 -1,50%

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

