NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
27.02.2026 22:15:00
For Long-Term Growth, Buy These 3,511 Stocks Now
Many, if not most of us are in the market for promising stocks that will boost our wealth over time. It can be hard to zero in on the best ones, though -- especially if we feel we don't have the time, skills, or inclination to study the universe of stocks.Enter index funds. They tend to charge low fees if you buy them in exchange-traded fund (ETF) form. (An ETF is a fund that trades like a stock, making it easy to get in and out of.) If you invest in a good S&P 500 index fund, for example, you'll quickly be a part owner of 500 of America's biggest companies. That's powerful, as the S&P 500 and the overall stock market have notched average annual gains of close to 10% over many decades.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|9,85
|-1,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.