CAR Aktie

CAR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US14074L1052

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20.06.2026 11:00:07

For New Car Brands, the Path to Success Is Littered With Flops

Honda and Sony have bailed on Afeela, their joint E.V. project, without selling a single car. Subbrands from big automakers have a shaky track record, but leaning into luxury can help.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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