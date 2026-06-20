CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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20.06.2026 11:00:07
For New Car Brands, the Path to Success Is Littered With Flops
Honda and Sony have bailed on Afeela, their joint E.V. project, without selling a single car. Subbrands from big automakers have a shaky track record, but leaning into luxury can help.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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