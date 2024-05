for Startups präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

for Startups stellte am 09.05.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 41,66 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 27,26 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 792,0 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 972,9 Millionen JPY ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 107,92 JPY beziffert, während im Vorjahr 124,76 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat for Startups im vergangenen Geschäftsjahr 3,42 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte for Startups 3,00 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 141,00 JPY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 3,43 Milliarden JPY geschätzt.

Redaktion finanzen.at