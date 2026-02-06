for Startups präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

for Startups hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25,61 JPY. Im Vorjahresviertel hatte for Startups 3,96 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,34 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 977,4 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at