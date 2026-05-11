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11.05.2026 06:31:29
for Startups stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
for Startups lud am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 55,49 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 29,83 JPY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 64,44 Prozent auf 1,67 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 124,03 JPY gegenüber 49,80 JPY im Vorjahr.
Der Jahresumsatz wurde auf 5,27 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3,69 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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