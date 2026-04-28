CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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28.04.2026 05:11:06
For the average price of a car in the US, you could buy 5 new Chinese EVs
[BEIJING] Call it a different kind of sticker shock.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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