Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
07.01.2026 19:33:00
For the first time in years, more homeowners have a 6% mortgage rate than a 3% one. That’s great news for frustrated buyers.
Why it’s actually a good thing for the housing market that so many homeowners have mortgage rates over 6% now.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
