Tyler Technologies Aktie

WKN: 917099 / ISIN: US9022521051

03.02.2026 03:54:25

For The Record Agrees To Be Acquired By Tyler Technologies For Enterprise Value Of $258 Mln

(RTTNews) - For The Record announced that it has entered into a definitive agreement to be acquired by Tyler Technologies, Inc (TYL) for an enterprise value of $258 million.

Tyler Technologies is a provider of integrated software and technology services for the public sector. Tyler's end-to-end solutions empower local, state, and federal government entities to operate efficiently and transparently with residents and each other.

TYL closed Monday's regular trading at $362.88, down $6.52 or 1.77%. In after-hours trading at 7:58:29 PM EST, the stock rebounded to $369.96, gaining $7.08 or 1.95%.

