Tyler Technologies Aktie
WKN: 917099 / ISIN: US9022521051
|
03.02.2026 03:54:25
For The Record Agrees To Be Acquired By Tyler Technologies For Enterprise Value Of $258 Mln
(RTTNews) - For The Record announced that it has entered into a definitive agreement to be acquired by Tyler Technologies, Inc (TYL) for an enterprise value of $258 million.
Tyler Technologies is a provider of integrated software and technology services for the public sector. Tyler's end-to-end solutions empower local, state, and federal government entities to operate efficiently and transparently with residents and each other.
TYL closed Monday's regular trading at $362.88, down $6.52 or 1.77%. In after-hours trading at 7:58:29 PM EST, the stock rebounded to $369.96, gaining $7.08 or 1.95%.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tyler Technologies Inc.
Analysen zu Tyler Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tyler Technologies Inc.
|308,00
|-0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen deutlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendierten zu Monatsbeginn zu kräftigen Gewinnen. Die US-Börsen zeigten sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.