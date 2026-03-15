15.03.2026 01:36:57

For Trump, a Promised Economic Boom Collides With the Costs of War

President Trump had envisioned a growing economy and improving fortunes for American families in 2026. That appears at risk in his war with Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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