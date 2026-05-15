Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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15.05.2026 17:17:56
For Xi’s Critics, Trump’s China Visit Is Fuel for Jokes They Can’t Tell
On Threads and other sites, liberal-minded Chinese accounts were mocking the proceedings and offering a rare window into opinions on Mr. Xi and his leadership style.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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