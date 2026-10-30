FORACO INTERNATIONALAct Nom verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FORACO INTERNATIONALAct Nom hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 CAD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 120,7 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FORACO INTERNATIONALAct Nom 97,8 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at