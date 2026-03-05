|
05.03.2026 06:31:28
FORACO INTERNATIONALAct Nom vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
FORACO INTERNATIONALAct Nom hat am 02.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 CAD, nach 0,050 CAD im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig wurden 88,0 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FORACO INTERNATIONALAct Nom 85,1 Millionen CAD umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,220 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte FORACO INTERNATIONALAct Nom 0,390 CAD je Aktie verdient.
Das vergangene Geschäftsjahr hat FORACO INTERNATIONALAct Nom mit einem Umsatz von insgesamt 360,77 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 402,02 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um -10,26 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.