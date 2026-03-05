FORACO INTERNATIONALAct Nom vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

FORACO INTERNATIONALAct Nom hat am 02.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 CAD, nach 0,050 CAD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 88,0 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FORACO INTERNATIONALAct Nom 85,1 Millionen CAD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,220 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte FORACO INTERNATIONALAct Nom 0,390 CAD je Aktie verdient.

Das vergangene Geschäftsjahr hat FORACO INTERNATIONALAct Nom mit einem Umsatz von insgesamt 360,77 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 402,02 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um -10,26 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at