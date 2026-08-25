Forbes Aktie
WKN DE: FORB35 / ISIN: NET000FORB35
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25.08.2026 23:12:45
Forbes and Shook Research Suspend Rankings Amid Investigation of $6 Million Payment
The magazine, which is reviewing a payment from the founder of Shook Research to its former top editor, also canceled a summit in Las Vegas scheduled for October.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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