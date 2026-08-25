Forbes Aktie
WKN DE: FORB35 / ISIN: NET000FORB35
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25.08.2026 10:19:29
Forbes Asia names 15 Singapore firms on list of 100 small companies to watch in 2026
It is the second-largest representation from a single country, after India with 19 companiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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