Forbes Aktie
WKN DE: FORB35 / ISIN: NET000FORB35
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12.08.2026 22:31:41
Forbes Fired Top Editor After Discovering He Received Secret $6 Million Payment
Randall Lane, the magazine’s chief content officer, received the money from the founder of Shook Research, which has partnered with Forbes on content about wealth advisers.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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