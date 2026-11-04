Forbes hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Forbes hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,60 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,97 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,10 Prozent auf 181,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Forbes 187,0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at