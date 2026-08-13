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13.08.2026 06:31:29
Forbes Precision Tools and Machine Parts präsentierte Quartalsergebnisse
Forbes Precision Tools and Machine Parts lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 1,75 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Forbes Precision Tools and Machine Parts 0,740 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 675,5 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 524,1 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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