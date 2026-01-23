Forbes Precision Tools and Machine Parts: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Forbes Precision Tools and Machine Parts hat am 22.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1,08 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Forbes Precision Tools and Machine Parts noch ein Gewinn pro Aktie von 1,44 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 643,7 Millionen INR – ein Plus von 12,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Forbes Precision Tools and Machine Parts 574,1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at