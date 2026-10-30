Forbes Precision Tools and Machine Parts veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Forbes Precision Tools and Machine Parts lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,54 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,61 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 722,2 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 632,7 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at