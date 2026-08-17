Forbes: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Forbes hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,83 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,82 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 132,6 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 40,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 224,5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at