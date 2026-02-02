Forbes: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Forbes hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,29 INR. Im Vorjahresviertel waren 7,46 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 178,0 Millionen INR, gegenüber 402,3 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 55,75 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at