Forbion European Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Forbion European Acquisition A lud am 15.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,43 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at