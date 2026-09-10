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10.09.2026 06:31:28
Forbion European Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Forbion European Acquisition A stellte am 08.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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