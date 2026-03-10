Forbion European Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse

Forbion European Acquisition A hat am 09.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.

Forbion European Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,44 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,480 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at