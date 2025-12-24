Forbion European Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Forbion European Acquisition A hat am 22.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Forbion European Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,340 USD je Aktie gewesen.

Forbion European Acquisition A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 2,290 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,460 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at