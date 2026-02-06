Force Motors: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Force Motors hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Force Motors hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 308,22 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 87,52 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21,29 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Force Motors einen Umsatz von 18,89 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at