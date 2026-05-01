Force Motors informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Force Motors hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 211,37 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 329,92 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Force Motors im vergangenen Quartal 25,50 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Force Motors 23,56 Milliarden INR umsetzen können.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 919,56 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 607,71 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,21 Prozent auf 90,57 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 80,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at