Force Motors: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Force Motors hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 223,03 INR gegenüber 266,14 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29,25 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,81 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at