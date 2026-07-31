Force Motors zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Force Motors hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 164,36 INR. Im letzten Jahr hatte Force Motors einen Gewinn von 133,82 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Force Motors im vergangenen Quartal 24,40 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Force Motors 22,97 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at